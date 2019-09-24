Крупнейший в Казахстане историко-туристический центр создается в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе полным ходом ведется строительство комплекса «Шахристан», который вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз» должен стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2011 году в Таразе был перенесен центральный рынок и начаты археологические раскопки древнего городища. Археологи обнаружили порядка 50 тыс. артефактов VI-XII веков, средневековую цитадель, мечеть VIII-IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Общая стоимость строительства историко-археологического комплекса «Древний Тараз» составила 2,5 млрд тенге. На 20 га разместились входная арка, смотровая башня, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, стела «Тараз саздары», сквер «Мынбулак», музей. В единственном в Казахстане подобного рода музее представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

Рядом с комплексом «Древний Тараз» на территории в 3,16 га находился до недавнего времени торговый комплекс «Шахристан», построенный на месте предполагаемого нахождения шахристана (территории раннефеодального города). Во время строительства рынка здесь были обнаружены бани XII-XIV веков.

По генеральному плану застройки областного центра земельный участок, занимаемый этим рынком, был возвращен в государственную собственность, и теперь здесь развернулось интенсивное строительство уникального историко-туристического объекта, который станет продолжением археологического комплекса «Древний Тараз». Корреспондент МИА «Казинформ» побывал на месте строительства.

По словам советника руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Рахманкула Байтелиева, действует рабочая группа по вопросам строительства и оформления этнокультурного центра «Шахристан». «Проект «Шахристан» составляют 7 зданий, выполненных в восточном стиле, с использованием кирпича по самаркандской технологии. Это краеведческий музей, центр «Руханият», ремесленная галерея, музей «Краеведение», художественная галерея, выставочный павильон и амфитеатр, где будут проводиться ретрофестивали. На находящейся рядом площади Жамбыла установят стелу с башенными часами. В «Шахристане» будут проводиться выставки работ современных художников, скульпторов, будет реализован давно ожидаемый таразцами проект «Город мастеров», где местные ремесленники смогут изготавливать и реализовывать свои изделия», - рассказал он.

«Сегодня на площадке «Шахристана» работают 200-250 человек. Но по мере открытия фронта работ мы дополнительно привлекаем людей. По плану в час пик здесь могут работать 450-500 человек. Пик работы впереди, работаем согласно графику производства работ. Сроки обозначены, и мы должны уложиться в них», - рассказал Рахманкул Байтелиев.

О ходе работ рассказал курирующий строительство заместитель акима города Тараза Бейсенбек Жанбосынов. «Все строительные работы планируется завершить до начала мероприятий, посвященных 80-летию Жамбылской области, которые пройдут в ноябре. Ощущается нехватка рабочих рук, специалистов. Проблема в том, что расценки на строительные работы рядом в Туркестане и Тюлькубассе выше, и рабочие предпочитают ехать туда. Но выходим из положения, приглашаем из районов нашей области. Строители будут работать в 2 смены, составлен специальный график, что позволить ускорить темпы строительства. Задачи поставлены - надо выполнять», - подчеркнул Бейсенбек Жанбосынов.

Единый ансамбль с «Шахристаном» и археологическим комплексом «Древний Тараз» создаст пешеходный Арбат протяженностью в 1 км. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания оформят в восточном стиле. Вдоль улицы будет протекать канал протяженностью 350 м, украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами.

От комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где в перспективе планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов на недавнем совещании, на котором обсуждался ход строительства этнокультурного центра «Шахристан», отметил, что необходимо учитывать приоритеты программы духовной модернизации.

«Здания и каждая тематическая комната должны гармонировать друг с другом. В плане дизайнерского оформления необходимо сотрудничать с компаниями, владеющими новыми технологиями. Конечно, в Таразе компаний с таким высоким потенциалом может не оказаться, в таком случае можно поискать их в другом городе. В тематических комнатах, к примеру, Шерхана Муртазы должны быть размещены его цитаты. Не стоит забывать об изречениях Культегина, Баласагуни, каганов. Этот центр должен представить миру Тараз, поэтому нужно предусмотреть, чтобы дизайн центра был гармоничным, современным», - сказал он.

Глава региона особо отметил, что, в первую очередь, важно качество работы, несмотря на изменения графика и интенсивность строительства. Аскар Мырзахметов отметил, что данный вопрос находится на его личном контроле.

«Мы должны пригласить в Тараз мастеров прикладного искусства из других городов и выставить их изделия. Таких центров в близлежащих регионах пока нет, поэтому нужно использовать потенциал их мастеров и развивать это направление туризма. В целом, для систематической работы этнокультурного центра необходимо внедрить централизованную систему. Как Париж является столицей моды, так Тараз может превратиться в город мастеров. Если все пойдет по плану, 80-летие Жамбылской области отпразднуем в центре «Шахристан», - сказал аким области.