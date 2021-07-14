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    Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год

    14 Июля 2021, 07:50

    ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Крупнейший мировой производитель вакцин будет выпускать до 300 млн доз «Спутника V» в год. Полномасштабный выпуск будет развернут уже в сентябре на мощностях Института сыворотки крови (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Там планируют, что продукцию будут не только применять в самой Индии, но и отправлять на экспорт в другие государства.

    Индийский Институт сыворотки крови участвовал в разработке вакцины «Оксфорд-АстраЗенека», сегодня известной как «Ковишилд».

    «Это партнерство выводит на новый уровень превосходные показатели применения «Спутника» во всем мире. Это очень важное проявление доверия. Крупномасштабное производство «Спутника» - ключевой элемент нашей совместной борьбы с ковидом», - сказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Индия уже с мая этого года является крупным хабом по производству «Спутника»: РФПИ заключил соглашения с несколькими компаниями.

    «Спутник V» одобрен более чем в 60 странах мира, хотя не все из них начали фактически применять вакцину. В 9 странах за пределами России развернуто производство этого препарата.

    На этом фоне в руководстве российского Фонда выразили надежду, что в сентябре-октябре «Спутник V» может быть зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения. Пока ни ВОЗ, ни европейский регулятор российскую вакцину не признают.

    Автор:

    Индия Коронавирус в мире Вакцинация
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