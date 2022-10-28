Крупнейшее падение метеорита на Марс обнаружили аппараты NASA

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Два космических аппарата NASA на Марсе — один на поверхности, а другой на орбите — зафиксировали крупнейшие за все время падения метеоритов и образовавшиеся от ударов кратеры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на американскую Службу общественного вещания PBS.

В результате крупных двух ударов образовались ледяные глыбы размером с валун. Эта находка поможет исследователям найти способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать природные ресурсы Марса.

Исследовательский аппарат Insight измерил сейсмические толчки, а многофункциональная орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter предоставила снимки образовавшихся кратеров.

«Сейсмические данные от двух столкновений указывают на более плотную марсианскую кору. Нам еще предстоит пройти долгий путь к пониманию внутренней структуры и динамики Марса, которые остаются в значительной степени загадочными», - сказал Доен Ким из Института геофизики в Швейцарии, принимавший участие в исследовании.

Ученые заявляют, что будущие спускаемые аппараты из Европы и Китая будут оснащены еще более совершенными сейсмометрами, что даст более четкую картину того, как эволюционировал Марс.

Посадочный модуль InSight приземлился на экваториальных равнинах Марса в 2018 году и с тех пор зафиксировал более 1300 ударов. Аппарат завершает свою миссию из-за истощения энергии, так как его солнечные панели покрыты пыльными бурями. По словам специалистов, у посадочного модуля есть еще от четырех до восьми недель, прежде чем закончится электричество.

Фото: pbs.org



