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    Крупнейшее падение метеорита на Марс обнаружили аппараты NASA

    28 Октября 2022, 12:44

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Два космических аппарата NASA на Марсе — один на поверхности, а другой на орбите — зафиксировали крупнейшие за все время падения метеоритов и образовавшиеся от ударов кратеры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на американскую Службу общественного вещания PBS.

    В результате крупных двух ударов образовались ледяные глыбы размером с валун. Эта находка поможет исследователям найти способы, с помощью которых будущие астронавты смогут использовать природные ресурсы Марса.

    Исследовательский аппарат Insight измерил сейсмические толчки, а многофункциональная орбитальная станция Mars Reconnaissance Orbiter предоставила снимки образовавшихся кратеров.

    «Сейсмические данные от двух столкновений указывают на более плотную марсианскую кору. Нам еще предстоит пройти долгий путь к пониманию внутренней структуры и динамики Марса, которые остаются в значительной степени загадочными», - сказал Доен Ким из Института геофизики в Швейцарии, принимавший участие в исследовании.

    Ученые заявляют, что будущие спускаемые аппараты из Европы и Китая будут оснащены еще более совершенными сейсмометрами, что даст более четкую картину того, как эволюционировал Марс.

    Посадочный модуль InSight приземлился на экваториальных равнинах Марса в 2018 году и с тех пор зафиксировал более 1300 ударов. Аппарат завершает свою миссию из-за истощения энергии, так как его солнечные панели покрыты пыльными бурями. По словам специалистов, у посадочного модуля есть еще от четырех до восьми недель, прежде чем закончится электричество.

    Фото: pbs.org

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

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