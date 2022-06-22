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    Крупнейшая забастовка железнодорожников прошла в Британии

    22 Июня 2022, 14:26

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Около 40 тыс. сотрудников железной дороги вышли на первую из трех забастовок в борьбе за улучшение заработной платы и условий труда на фоне резкого роста стоимости жизни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

    Во вторник Британия пострадала от крупнейшей железнодорожной забастовки за последние 30 лет, миллионы людей оказались в затруднительном положении из-за хаоса в транспортной сети страны. На некоторых железнодорожных станциях ходило всего 20% поездов. Система лондонского метрополитена была практически остановлена.

    Эта забастовка, как и запланированные на четверг и субботу, знаменует собой кульминацию длительной борьбы за оплату и условия труда, а также модернизацию железнодорожной сети. Одной из причин стал беспрецедентный рост стоимости жизни. Многие работники оказались в затруднительном положении из-за инфляции, которая достигла 9% в апреле.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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