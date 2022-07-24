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    Крупнейшая речная рыба Китая признана вымершей

    24 Июля 2022, 04:03

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Крупнейшая речная рыба Китая - китайский веслонос (Psephurus gladius) - признана вымершей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОПиПР).

    Проведенная переоценка, которую провел Международный союз охраны природы и природных ресурсов, подтвердила исчезновение китайской рыбы-веслоноса. Она занесена в список вымерших в Красную книгу МСОПиПР.

    Как пишут местные СМИ, китайская рыба-веслонос – один из крупнейших в мире видов пресноводных рыб. Ее длина достигала до 7 метров. Она обитала в реке Янцзы и ее притоков.

    Последний раз китайскую рыбу-веслоноса видели в 2003 году. Вид относится к осетрообразным.

    Как подчеркивают в МСОПиПР, одной из причин вымирания осетровых можно считать построенные плотины, которые стояли на пути миграционных маршрутов. Кроме того, повышение температуры воды в реках в результате изменения климата нарушает воспроизводство осетровых.

    В настоящее время осталось только 26 видов осетровых и они все находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и большого количества плотин.

    Фото: IC (globaltimes.cn).

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экология Китай Мировые новости Животные Природа
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