Крупнейшая речная рыба Китая признана вымершей

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Крупнейшая речная рыба Китая - китайский веслонос (Psephurus gladius) - признана вымершей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОПиПР).

Проведенная переоценка, которую провел Международный союз охраны природы и природных ресурсов, подтвердила исчезновение китайской рыбы-веслоноса. Она занесена в список вымерших в Красную книгу МСОПиПР.

Как пишут местные СМИ, китайская рыба-веслонос – один из крупнейших в мире видов пресноводных рыб. Ее длина достигала до 7 метров. Она обитала в реке Янцзы и ее притоков.

Последний раз китайскую рыбу-веслоноса видели в 2003 году. Вид относится к осетрообразным.

Как подчеркивают в МСОПиПР, одной из причин вымирания осетровых можно считать построенные плотины, которые стояли на пути миграционных маршрутов. Кроме того, повышение температуры воды в реках в результате изменения климата нарушает воспроизводство осетровых.

В настоящее время осталось только 26 видов осетровых и они все находятся под угрозой исчезновения из-за продолжающегося браконьерства и большого количества плотин.

Фото: IC (globaltimes.cn).