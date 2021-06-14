Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Крупнейшая криптовалюта биткоин подорожала более чем на 10%

    14 Июня 2021, 14:37

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Цена на криптовалюту биткоин выросла на 9,8% или 34 92,71 долларов и достигла в прошлое воскресенье 39 035,47 долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    Крупнейшая электронная валюта биткоин подорожала на 40,7%, по сравнению с ценой на момент 4 января этого года, когда ее стоимость составляла 27 734 долларов.

    Ethereum – вторая крупнейшая криптовалюта в мире. Она выросла на 7% или 165,77 долларов и продавалась за 2532,77 долларов в воскресенье.

    Глава компании «Tesla Inc» Илон Маск на своей странице в сети Twitter в воскресенье сообщил о возобновлении использования биткоин, в случае если доля возобновляемых источников энергии превысит долю энергии добытой традиционными путями при «добыче» биткоинов.

    На данный момент Tesla приостановила принятие биткоин за покупку своего товара, что вызвало обеспокоенность Илона Маска о том, что компьютеры, которые «добывают» криптовалюту, используют большое количество энергии.


    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Энергетика Экономика США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай