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    Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России

    21 Апреля 2022, 18:00

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничит доступ к сервисам россиянам и пользователям, которые проживают в России, имеющим активы общей стоимостью более €10 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Речь идет об ограничениях для лиц, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс.

    «Все учетные записи Binance российских граждан или лиц, проживающих в России, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс., будут ограничены. Пользователи смогут использовать только функцию вывода средств до дальнейшего уведомления», - отмечается в сообщении.

    Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будут ограничены возможности ввода средств и торговли, уточняют в Binance.

    При этом Binance пока не планирует прекращать работу в России, однако следит за возможным расширением санкций и допускает ужесточение мер.

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    Россия Мировые новости Криптовалюта
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