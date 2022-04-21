Крупнейшая криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая криптовалютная биржа Binance ограничит доступ к сервисам россиянам и пользователям, которые проживают в России, имеющим активы общей стоимостью более €10 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Речь идет об ограничениях для лиц, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс.

«Все учетные записи Binance российских граждан или лиц, проживающих в России, общая стоимость криптоактивов которых превышает €10 тыс., будут ограничены. Пользователи смогут использовать только функцию вывода средств до дальнейшего уведомления», - отмечается в сообщении.

Пользователям аккаунтов, попадающих под это ограничение, будут ограничены возможности ввода средств и торговли, уточняют в Binance.

При этом Binance пока не планирует прекращать работу в России, однако следит за возможным расширением санкций и допускает ужесточение мер.



