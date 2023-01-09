Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности во исполнение совместного Плана мероприятий пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Алматинской области.
7 января силами МВД и КНБ по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков.
В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества «мефедрон» и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.
Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников.
По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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