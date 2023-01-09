Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматинской области

    9 Января 2023, 08:03

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области в ходе совместной спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности во исполнение совместного Плана мероприятий пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Алматинской области.

    7 января силами МВД и КНБ по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков.

    В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества «мефедрон» и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков.

    Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников.

    По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан.



    Фото: polisia.kz
    Алматинская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау
    Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Акмолинские полицейские расследуют смерть подростка в учебно-оздоровительном центре
    Нападение с ножом в Париже: шесть пострадавших, преступник нейтрализован
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров