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    Круглый стол прошел в Тель-Авиве в честь Дня Независимости Казахстана

    8 Декабря 2019, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Доме журналиста в Тель-Авиве Посольство Казахстана, при содействии Организации репатриантов из Казахстана и Центральной Азии, провело круглый стол, посвященный предстоящему 28-летию независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Государстве Израиль.

    В мероприятии приняли участие представители научных и экспертных кругов Израиля.

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Сатыбалды Буршаков в своем выступлении рассказал собравшимся о развитии казахстанско-израильского сотрудничества, о казахстанской внешнеполитической повестке, приоритетных направлениях деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Особый акцент ключевыми докладчиками круглого стола был сделан на анализе системы государственного управления и реализации послания Президента народу Казахстана, адресованного в сентябре текущего года. При этом эксперты отметили особую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева, внесшего огромный вклад в становление и процветание современного Казахстана.

    Член международного центра по изучению избирательных систем Александр Цинкер подробно остановился на процессе передачи полномочий президентской власти в Казахстане, которая, по его мнению, сочетает в себе лучшие моменты сценариев передачи государственного правления.

    Политолог Юрий Бочаров в своем докладе сконцентрировался на анализе ключевых положений послания Президента К.Токаева, которые, по его словам, ориентированы на социальную защиту населения, привлечение инвестиций и стимулирование казахстанской экономики.

    Профессор Иерусалимского университета Владимир Месамед отметил важность развития казахстанско-израильских отношений. Он подчеркнул, что стороны активно взаимодействуют в рамках международных организаций.

    По итогам круглого стола участники договорились приложить совместные усилия для дальнейшего продвижения сотрудничества между Казахстаном и Израилем.

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    День Независимости
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