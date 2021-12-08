Круглый стол, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, состоялся в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Венгрии совместно с Институтом внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии провело круглый стол на тему «Независимый Казахстан: основные достижения за 30 лет», приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Ключевыми спикерами были советник Премьер-министра по внешней политике Янош Бала, депутат Национального собрания, заместитель сопредседателя межпарламентской группы дружбы Шандор Ковач, директор Института внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Мартон Угрошди и другие. В мероприятии приняли участие представители представители МИД, дипломатического корпуса, академических, экспертных и бизнес кругов Венгрии.

Посол Казахстана Жанибек Абдрашов в своем выступлении проинформировал участников круглого стола об основных достижениях страны под руководством Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, о проводимых политических реформах Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также достигнутом уровне партнерства между Казахстаном и Венгрией.

Янош Бала в своем выступлении подчеркнул, что за 30 лет независимости Казахстан состоялся как правовое государство с развитой экономикой и добился огромных успехов на внешнеполитической арене.

Шандор Ковач отметил, что современный Казахстан стал примером эффективного государства, пользующимся большим авторитетом в международном сообществе и являющимся надежным партнером Венгрии.

Эксперт Института внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Ласло Ваша высоко оценил успехи Казахстана в деле ядерного нераспространения, а также в последовательной реализации политических реформ, направленных на демократизацию общества и защиту прав человека.

В целом, участники круглого стола отметили заслуги руководства Казахстана в построении независимого и сильного государства.



