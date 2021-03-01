Круглый стол, посвященный 30-летию Независимости, провела АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 марта 2021 года с участием Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялся круглый стол Ассамблеи народа Казахстана, посвященный 30-летию Независимости РК и 5-летию учреждения праздника Дня благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева и Закиржан Кузиев, депутаты Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана, заместители акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, члены АНК, представители этнокультурных объединений, молодежного крыла АНК и др.

В ходе круглого стола участники обсудили консолидирующее значение 30-летия Независимости и 5-летия Дня благодарности, учрежденного Первым Президентом Казахстана – Елбасы, отображающие казахстанские ценности – народное единство и согласие, социальная солидарность и взаимная поддержка, передача традиций дружбы новым поколениям.

Открывая мероприятие, Государственный секретарь подчеркнул, что, отмечая в этом году 30-летие нашей Независимости, мы придаем Дню благодарности особый смысл. Мы хотим выразить свою огромную благодарность тем, кто стоял у истоков создания и становления независимого Казахстана.

«В первую очередь, мы должны быть глубоко благодарны Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, воплотившему многовековую мечту наших предков о свободе и суверенитете», – сказал Крымбек Кушербаев.

Крымбек Кушербаев отметил, что в современных условиях формирования качественно новой национальной идентичности, адаптированной к вызовам времени, Глава государства Касым-Жомарт Токаев наряду с политико-экономическими реформами уделяет огромное внимание модернизации общественного сознания.

Так, например, важным направлением духовной модернизации нашего общества должно стать завершение масштабной работы по полной реабилитации жертв политических репрессий. Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Восстановление исторической справедливости, возвращение честного имени несправедливо осуждённых – вот что мы должны оставить в памяти благодарных потомков.

Это касается и трагических последствий голодоморов, уничтожения лидеров движения «Алаш», судьбы многих истинных патриотов, попыток фальсификации истории нашего народа.

В завершение Госсекретарь выразил благодарность казахстанцам за повседневный труд во благо каждого и процветания нашей страны.

Также в рамках круглого стола состоялась презентация проекта АНК «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента – 30 лет мира и согласия» и благотворительного марафона «Караван милосердия: 30 добрых дел», выступили представители сферы образования и здравоохранения, гражданского общества, студенчества и этнокультурных объединений.

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Указом Президента РК №173 от 14 января 2016 года в Казахстане учрежден День благодарности.

На XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент РК - Елбасы отметил, что общая историческая судьба этнических групп, населяющих современный Казахстан, позитивно отразилась на менталитете народа, его жизненных представлениях и устремлениях, сформировала общие для всех этносов ценности и идеалы.

Раскрыв драматичную историю формирования полиэтничного народа Казахстана, Елбасы предложил, что «было бы справедливым день образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – ежегодно отмечать как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Это еще больше сблизило бы нас. Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу».



