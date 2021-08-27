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    Круглый стол к 90-летию Узбекали Жанибекова провели в Туркестане

    27 Августа 2021, 17:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялся круглый стол, посвященный памяти Узбекали Жанибекова. В мероприятии, приуроченном к 90-летию со дня рождения человека, олицетворяющего дух нации, приняли участие министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, представители акимата Туркестанской области, известные общественные деятели, деятели культуры и науки страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    Актоты Раимкулова отметила, что в этом году по итогам неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств город Туркестан объявлен духовной столицей тюркского мира, а в нашей стране постоянно принимаются различные инициативы государственного уровня, направленные на сохранение и передачу духовного наследия поколениям.

    Кроме того, министр отметила, что Узбекали Жанибекович в 70-е годы XX века в эпоху расцвета советского правительства стал инициатором реставрации мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и внес огромный вклад в создание на базе мавзолея Аулие музея-заповедника «Азрет Султан».

    Необходимо отметить, что в целях популяризации наследия деятеля, внесшего особый вклад в возрождение национальной культуры, Министерство культуры и спорта с 2018 года присуждает специальный приз имени Узбекали Жанибекова на республиканском фестивале работников и организаций сферы культуры и искусства «Рухани қазына».

    Сегодня в Туркестанской области возле мавзолея Арыстанбаб, принадлежащего Отырарскому государственному археологическому музею-заповеднику, расположены мавзолей Курбана Жаманбайулы и Узбекали Жанибекова, продолжателей учения Яссауи. В связи с тем, что эти мавзолеи находятся на территории Отрарского музея-заповедника, А. Раимкулова поручила комитету культуры провести работу по передаче этих мавзолеев в ведение музея-заповедника.

    Мероприятия памяти Узбекали Жанибекова не ограничились круглым столом, а продолжились открытием тематической выставки, презентацией памятной книги профессора Кульбека Сарсеновича об У. Жанибекове «Ұлттық ұйытқысы» и концертом этнографической группы «Туран».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Культура Юбилей
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