Круглосуточное дежурство на трассах зимой организуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Готовность транспортных артерий региона к зимнему периоду на постоянном контроле местных властей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжана Жанибекова, утвержден план мероприятий по подготовке автодорог к осенне-зимнему периоду 2022 - 2023 годов, проведена работа по изучению готовности автомобильных дорог к зимнему периоду.

«По этому плану предусмотрено провести мероприятия по установке зимних временных дорожных знаков, включая полную подготовку необходимого запаса инертных материалов, проверку состояния дорожной техники и подготовку к зимнему периоду. Также запланировано довести до рабочего уровня производственные базы и боксы», - пояснил спикер.

Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения, отметил он, вывезут противогололедные материалы на особо опасные участки дорог - горные перевалы и подъемы, перекрестки интенсивного движения, железнодорожные переезды и остановки.

«К работе по зимнему содержанию будут привлечены вспомогательные организации с подрядными организациями. Это делается для предупреждения чрезвычайных ситуаций на автодорогах из-за неблагоприятных погодных условий в зимний период. Заключаются договоры о круглосуточном дежурстве со стороны заказчика и подрядных организаций», - отметил Бакытжан Жанибеков.

По данным ведомства, на зимнее содержание дорог общего местного значения в ноябре - декабре 2022 года выделено 189 млн тенге. Планируется привлечь 23 подрядные организации. На сегодняшний день готовы 186 единиц дорожной техники и оборудования, более 7 тыс. тонн песка при плане 10 205 тонн, 890 тонн соли при плане 1 115.

На зимнее содержание автомобильных дорог областного значения предусмотрено 95,5 млн тенге, задействовано 13 подрядных организаций. Подготовлено 5 900 тонн песка при плане 5 360 тонн, 590 тонн соли при плане 580.

На автомобильные дороги районного значения предусмотрено 93,5 млн тенге. Готовность инертных материалов на трассах районов области составляет порядка 76%.

«На работы по зимнему содержанию дорог подрядными организациями предусмотрена мобилизация 141 единицы дорожной техники и оборудования. Это шнекороторы, снегоуборочные автомашины с пескоструйной очисткой, самосвалы, автогрейдеры, тракторы, погрузчики и прочая техника. Подготовка к зимнему содержанию автодорог областного значения, обеспечение необходимыми инертными материалами и ремонт вышедшей из строя дорожной техники находятся на постоянном контроле управления», - заверил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжан Жанибеков.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Жамбылской области составляет 3 139 км, в том числе областного значения – 1 756 км и районного значения – 1 383 км.

Ранее сообщалось, что пять пунктов обогрева организуют для водителей на трассах Жамбылской области зимой.