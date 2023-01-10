Круглосуточно убирают снег коммунальные службы Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Снегоуборочные работы в Таразе проводят городские коммунальные службы. С 9 января в областном центре не прекращается сильный снегопад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, из-за резкого ухудшения погодных условий, обильного снегопада и гололеда в областном центре на 76 улицах начались интенсивные снегоуборочные работы на автомобильных дорогах, остановках и пешеходных дорожках.





«10 января коммунальные службы города вывели на улицы Тараза 47 единиц специализированной техники, - пояснили в ведомстве. - Это семь единиц снегоуборочных машин, два автогрейдера, 5 КамАЗов, три самосвала, семь единиц уборочных машин МК-320 и два трактора МТЗ-82 для очистки тротуаров, пять мини-тракторов, девять ЗИЛов, 14 единиц песко- и солеразбрасывающей техники, четыре погрузчика для песка и снега».

Снегоуборочные бригады в областном центре работают круглосуточно по сменному графику. Всего задействованы 162 работника коммунальных служб. Для них оборудована комната отдыха, работники обеспечены трехразовым горячим питанием. Функционирует диспетчерская служба, все работы контролируются, организовано ежедневное дежурство.

Для подготовки к зиме товарищество «Жасыл Ел Тараз» приобрело 1 000 тонн соли и 3 600 кубометров песка. В настоящее время в запасах учреждения насчитывается 295 тонн соли, дополнительно было получено 7 000 кубометров песка и 1 000 тонн соли. Все коммунальные службы в областном центре работают в круглосуточном режиме, отметили в акимате Тараза.





«Для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возникновения автомобильных заторов, препятствующих движению общественного транспорта, уборка снега приостанавливается с 8:00 до 9:30 утра и в вечернее время с 18:00 до 19:30. Из-за непрекращающегося снегопада, с 21:00 9 января до 08:00 10 января на улицы Тараза вывели 14 единиц соле- и пескоразбрасывающей техники. Сегодня эти работы продолжаются», - пояснили в пресс-службе акима города Тараза.



