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Круглосуточно получать консультации по правовым вопросам могут казахстанцы

7 Января 2019 13:41 210
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Круглосуточно получать консультации по правовым вопросам могут казахстанцы

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консультации по правовым вопросам для казахстанцев стали доступны круглосуточно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 3 января 2019 года правовая информационная служба будет работать круглосуточно, без перерывов и без выходных, сообщается на сайте ведомства. Телефон по Казахстану 119, для городов Астана и Алматы - 58-00-58.

 

Фото: pis.rkao.kz

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Ключевые слова: общество, Минюст,
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