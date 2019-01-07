Круглосуточно получать консультации по правовым вопросам могут казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Консультации по правовым вопросам для казахстанцев стали доступны круглосуточно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 3 января 2019 года правовая информационная служба будет работать круглосуточно, без перерывов и без выходных, сообщается на сайте ведомства. Телефон по Казахстану 119, для городов Астана и Алматы - 58-00-58.

Фото: pis.rkao.kz