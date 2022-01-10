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    Круглосуточная «горячая линия» по ценам действует в Казахстане

    10 Января 2022, 14:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Круглосуточная «горячая линия» по ценам на продукты, топливо, услуги служб и агрегаторов такси запущена во всех регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по защите и развитию конкуренции.

    В целях большей оперативности приема обращений граждан по фактам завышенных цен на социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях и супермаркетах регионах Казахстана, газ, бензин, дизельное топливо, услуги служб и агрегаторов такси Агентство по защите и развитию конкуренции сообщает о создании «горячей линии» во всех регионах Казахстана.

    «Горячая линия» в Нур-Султане по продуктам питания:

    8 778 668 1841, 8 775 592 6169,

    8 (7172) 75-04-65, 74-27-38

    «Горячая линия» в Нур-Султане по сжиженному нефтяному газу, бензину, дизтопливу, услугам служб и агрегаторов такси:

    8 (7172) 74 99 14, 74-96-64, 74-34-01, 74-31-26, 74-90-52

    «Горячая линия» в регионах:

    г. Астана

    8 (7172) 65-16-86

    г. Шымкент

    8 (7252) 53-50-66

    Акмолинская область

    8 (7162) 50-40-23, 8 776 122 28 38

    Актюбинская область

    8 (7132) 73 02 48, 8 771 791 33 91

    Атырауская область

    8 (7122) 27 01 14

    Восточно-Казахстанская область

    8 705 280 4513

    Жамбылская область

    8 (7262) 43 54 71

    Западно-Казахстанская область

    8 (7112) 51 42 81, 8 775 373 04 08

    Карагандинская область

    8 (7212) 42 35 51

    Костанайская область

    8 (7142) 54 18 97, 8 707 403 50 73

    Мангистауская область

    8 (7292) 43 84 14

    Павлодарская область

    8 (7182) 32 58 69, 8701 566 0793

    Северо-Казахстанская область

    8 (7152) 53 41 98, 8 778 311 6547

    Кызылординская область

    8 (7242) 27 55 59

    Туркестанская область

    8 (72533) 577 07, 8 707 138 20 44

    По фактам превышения цен на продукты питания, газ, бензин и дизтопливо, услуги такси в Алматы и Алматинской области в связи с нестабильностью связи в этих регионах просим обращаться по телефонам горячей линии Агентства по защите и развитию конкуренции в Нур-Султане.

    Со своей стороны Агентство по защите и развитию конкуренции предупреждает субъектов рынка, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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