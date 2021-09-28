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    14:07, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кровля спортшколы обрушилась в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Создана комиссия по выявлению причин произошедшего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «28 сентября, в 10.05, в спортивном зале бокса ДЮСШ «Батыр» по адресу: улица Катаева, 63/1А произошло обрушение кровли. Пострадавших нет», - сообщили в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

    Как стало известно журналистам, ранее здание эксплуатировалось, как склады. Ремонт в нём в последний раз был выполнен в 2010 году.
    «В настоящее время создана комиссия по выявлению причин обрушения. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году», - сообщили в управлении.


    Фото: pavlodarnews.kz
    Теги:
    Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Павлодарская область
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