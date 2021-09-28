Кровля спортшколы обрушилась в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Создана комиссия по выявлению причин произошедшего, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«28 сентября, в 10.05, в спортивном зале бокса ДЮСШ «Батыр» по адресу: улица Катаева, 63/1А произошло обрушение кровли. Пострадавших нет», - сообщили в управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

Как стало известно журналистам, ранее здание эксплуатировалось, как склады. Ремонт в нём в последний раз был выполнен в 2010 году.

«В настоящее время создана комиссия по выявлению причин обрушения. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году», - сообщили в управлении.







Фото: pavlodarnews.kz