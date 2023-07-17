Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Кровля магазина бытовой техники сгорела в Шымкенте: пожарные вынесли 5 газбаллонов

    17 Июля 2023, 20:25

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В 15:24 в Шымкенте произошло возгорание кровли двухэтажного магазина бытовой техники «Темирлан» на плошади 150 кв.м., а также пристроенного склада на площади 650 кв.м. Общая площадь пожара составила 800 кв.м. Огнеборцы вынесли вынесли в безопасное место 5 газовых и 1 кислородный баллон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    В тушении пожара были задействованы 120 человек и 17 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкента, бригада филиала Центра медицины катастроф.

    Огонь локализован в 16:45ликвидирован в 17:38.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Шымкент МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    На 45 млн тенге оштрафовали нарушителей правил безопасности на водоемах Казахстана
    Соблюдать правила безопасности на воде призывают граждан в МЧС РК
    Более тысячи ста человек утонули в Казахстане за три года
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте