8 Июля 2022 21:47

Ветер сорвал кровли 8 домов в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В селе Акадыр Зерендинском районе Акмолинской области в результате сильного ветра с порывами до 23 м/с произошел частичный срыв кровель 8-ми частных жилых домов на общей площади 300 кв.м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В селах Акадыр, Уялы, Енбек-Бирлик произошел обрыв линии электропередачи, в результате чего прекращена подача электроснабжения 247 абонентам. На месте работает бригада ТОО «Куат энергопартнер», 1 единица техники и 5 человек. Жертв и пострадавших нет.

«Проводятся работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах. Специальной комиссией местных исполнительных органов будет приниматься решение по компенсации ущерба владельцам частных жилых домов, чьи дома пострадали от ветра», – сообщил заместитель начальника ДЧС Қайрат Қасым.

«Заблаговременно, регулярно спиливайте ветви деревьев и мертвые деревья в саду, чтобы они не упали на дом. Прочно скрепите с землей все постройки, особенно времянки.

Назначьте для всей семьи место встречи на случай, если ураган застигнет членов семьи в разных местах или если дом будет разрушен. Если вы находитесь дома, усильте оконные стекла полосками клейкой ленты, укрепленными крест-накрест или звездообразно. Внесите в дом все предметы и мебель, которые могут быть унесены ветром или водой, соберите скот в наиболее крепком хлеву и оставьте там запас корма и воды. В случае возникновения чрезвычайных ситуации звоните по номеру «112». Берегите себя и своих близких», - призвали в ДЧС.



