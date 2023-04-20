Кровавой водой орошают посевы жители Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свои посевы жители Сайрамского района вынуждены орошать водой, смешанной с кровью скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.

По словам жителей, кровь с убойных пунктов попадает в арык, а затем на поля, где орошают картофель. В застоявшейся крови полно бактерий и болезней, говорят жители.

Эту же воду пьет крупнорогатый скот. Экоактивисты в соцсетях говорят о том, что запах на месте стоит невыносимый. Специалисты предупреждают, если не вмешаться в ситуацию сейчас, то в селе может произойти экологическая катастрофа.

«В настоящее время совместно с компетентными органами планируется проведение мониторинговой работы. В случае направления жалоб от соответствующих специалистов и населения будет проведена внеочередная проверка», - говорит главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии Туркестанской области Казыбай Шора.



