Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Кровавой водой орошают посевы жители Туркестанской области

    20 Апреля 2023, 08:15

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Свои посевы жители Сайрамского района вынуждены орошать водой, смешанной с кровью скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.

    По словам жителей, кровь с убойных пунктов попадает в арык, а затем на поля, где орошают картофель. В застоявшейся крови полно бактерий и болезней, говорят жители.

    Эту же воду пьет крупнорогатый скот. Экоактивисты в соцсетях говорят о том, что запах на месте стоит невыносимый. Специалисты предупреждают, если не вмешаться в ситуацию сейчас, то в селе может произойти экологическая катастрофа.

    «В настоящее время совместно с компетентными органами планируется проведение мониторинговой работы. В случае направления жалоб от соответствующих специалистов и населения будет проведена внеочередная проверка», - говорит главный специалист отдела государственного экологического контроля департамента экологии Туркестанской области Казыбай Шора.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Экология Видео Регионы Вода Туркестан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перепись океана: ученые ищут новые виды рыб и морских животных
    Свыше тысячи тонн мусора собрали астанчане во время субботника
    Неприятный запах и смог в столице объяснили метеорологи
    Масляные пятна нашли на поверхности воды в Каспии у побережья Мангистауской области
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров