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«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

28 Июля 2018 14:35 449
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«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 27 на 28 июля 2018 года казахстанцы могли наблюдать полное лунное затмение и противостояние Марса, которое эксперты называют главным астрономическим событием века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Началось «кровавое» лунное затмение
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«Кровавое» лунное затмение началось в 23:13 по времени Астаны. По словам астрономов, аналогичное зрелище люди не смогут наблюдать уже до конца XXI века. В общей сложности явление длилось порядка 5 часов. 

Многие казахстанцы не преминули заснять его на фото. Своими снимками и впечатлениями они делятся в социальных сетях.

«Полное лунное затмение 28.07.2018», - подписал свое фото профессиональный фотограф Мухтар Холдорбек.

«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

«Вот и фото, которое я сделал на профессиональный зеркальный фотоаппарат. А вы знали что это самое длинное полное затмение века. Луна попадает на тень от Земли и становится кровавой почти на два часа и в этот же момент происходит великое противостояние Марса. Он проходит максимально близко от Земли (на фото снизу от Луны) и такое событие происходит раз в 15-17 лет», - написал пользователь Instagram Нурсултан Ибраев.

«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

«2 недели до и 2 недели после лунное затмение влияет на людей и их поступки и психику. Будьте осторожнее и не впускайте в свою жизнь негатив», - предупредила в своем посте пользовательница Маринка.

«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

«Первый раз в жизни я вижу затмение, зрелище, красивое и одновременно пугающее. Что-то в подсознании вопит, что это неправильно, но разум восхищается... Фото просто для себя, гиперзума у меня нет, буду довольствоваться тем, что есть», - поделилась жительница Алматы Евгения Мороз.

«Кровавая» Луна глазами казахстанцев
«Кровавая» Луна глазами казахстанцев
«Кровавая» Луна глазами казахстанцев
«Кровавая» Луна глазами казахстанцев
«Кровавая» Луна глазами казахстанцев 


Напомним, уникальное явление можно было наблюдать во всех регионах страны. Ранее своими советами, как вести себя во время затмения и что ждать от такого положения планет, поделились астрологи. 

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Ключевые слова: Освоение космоса,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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