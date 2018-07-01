«Кровавая» Луна глазами казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 27 на 28 июля 2018 года казахстанцы могли наблюдать полное лунное затмение и противостояние Марса, которое эксперты называют главным астрономическим событием века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кровавое» лунное затмение началось в 23:13 по времени Астаны. По словам астрономов, аналогичное зрелище люди не смогут наблюдать уже до конца XXI века. В общей сложности явление длилось порядка 5 часов.

Многие казахстанцы не преминули заснять его на фото. Своими снимками и впечатлениями они делятся в социальных сетях.

«Полное лунное затмение 28.07.2018», - подписал свое фото профессиональный фотограф Мухтар Холдорбек.





«Вот и фото, которое я сделал на профессиональный зеркальный фотоаппарат. А вы знали что это самое длинное полное затмение века. Луна попадает на тень от Земли и становится кровавой почти на два часа и в этот же момент происходит великое противостояние Марса. Он проходит максимально близко от Земли (на фото снизу от Луны) и такое событие происходит раз в 15-17 лет», - написал пользователь Instagram Нурсултан Ибраев.





«2 недели до и 2 недели после лунное затмение влияет на людей и их поступки и психику. Будьте осторожнее и не впускайте в свою жизнь негатив», - предупредила в своем посте пользовательница Маринка.





«Первый раз в жизни я вижу затмение, зрелище, красивое и одновременно пугающее. Что-то в подсознании вопит, что это неправильно, но разум восхищается... Фото просто для себя, гиперзума у меня нет, буду довольствоваться тем, что есть», - поделилась жительница Алматы Евгения Мороз.















Напомним, уникальное явление можно было наблюдать во всех регионах страны. Ранее своими советами, как вести себя во время затмения и что ждать от такого положения планет, поделились астрологи.