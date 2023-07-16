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    Кроссворды и шахматы снижают риск слабоумия у пожилых людей

    16 Июля 2023, 18:00

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Новое исследование, проведенное австралийским Университетом Монаша (Monash University), показало, что определенные виды когнитивно-стимулирующих видов досуга, такие как игра в шахматы и кроссворды, связаны со снижением риска развития деменции у пожилых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Xinhua.

    Когортное (или групповое) исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open в пятницу, охватило 10 318 взрослых в Австралии: в возрасте 70 лет и старше. Люди с подозрением на деменцию выявлялись в ходе регулярных визитов, предусмотренных исследованием.

    Исследователи также собрали информацию о социально и умственно стимулирующей деятельности участников с помощью анкет.

    Согласно исследованию, более частое участие взрослых в занятиях по обучению грамоте и активной умственной деятельности, такой как игра в карты или шахматы, а также разгадывание кроссвордов или головоломок, было связано со снижением риска развития деменции на 9–11%.

    Творческие хобби, такие как рукоделие, вязание и рисование, а также более пассивные занятия, чтение, снижают риск развития заболевания на 7%.

    Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в настоящее время более 55 миллионов человек во всем мире страдают деменцией и ежегодно подтверждается почти 10 миллионов новых случаев. Заболевание чаще встречается у лиц в возрасте 65 лет и старше.

    Джоанн Райан, старший автор исследования и доцент Университета Монаша, считает определение стратегий предотвращения или замедления деменции задачей первостепенной важности во всем мире.

    «Я думаю, что наши результаты говорят нам о том, что активное манипулирование ранее накопленными знаниями может играть большую роль в снижении риска развития слабоумия, чем более пассивное времяпровождение. Особенно важно поддерживать активность ума», - сказал доктор.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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