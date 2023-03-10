Кроссовки на полмиллиона долларов может сжечь Adidas

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Если компания Adidas не сможет найти покупателей для своих кроссовок, созданных в сотрудничестве с известным американским исполнителем, ей скорее всего придется их буквально сжечь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Washington Post.

Речь идет о популярной совсем недавно модели кроссовок Adidas Yeezy, которых после скандала с исполнителем Канье Уэстом у спортивного гиганта скопилось на сумму от 300 до 500 миллионов долларов.

Эксперты считают, что вариантов того, как «разделаться» с таким количеством кроссовок у компании не так много и, как ни крути, все они принесут убытки. Ранее стоимость одной модели кроссовок, созданных рэпером и модельером Канье Уэстом, колебалась от 200 до 600 долларов США.

«Что добавляет ситуации драматизма, так это то, насколько коллаборация была популярна и велика», — сказал аналитик Wedbush Том Никич, отметив, что на пике популярности доход бренда Yeezy составлял почти 2 миллиарда долларов США в год. «Это действительно большая, существенная часть бизнеса [Adidas] — и внезапность, с которой все произошло, также примечательна».

Компания разорвала отношения с артистом, которого теперь зовут просто Йе, в конце октября прошлого года после череды нелицеприятных историй, начавшихся с того, что он появился в футболке White Lives Matter на показе в рамках парижской недели моды. Несколько дней спустя Уэст оказался в центре еще одного скандала из-за своих антисемитских высказываний в Instagram и Twitter.

Эксперты считают, что компания может попытаться продать кроссовки со скидкой, без лейбла.

«Но это, откровенно говоря, рискованно, — считает Никич. - Это может иметь неприятные последствия для них с точки зрения PR. Все равно это будет выглядеть так, будто они наживаются на сотрудничестве с кем-то, кто делал откровенные антисемитские заявления».

Adidas также может попробовать продать остатки через сети дисконт-магазинов или же перенаправить кроссовки в страны третьего мира – купят их скорее всего фанаты Канье Уэста или те, кому ни холодно, ни жарко от высказываний скандального рэпера.

Как вариант, эксперты считают, что компания может просто сжечь оставшуюся обувь, но предупреждают, что эта практика, хотя и относительно распространенная, будет наихудшим решением, поскольку не принесет дохода и может привести к отрицательной реакции на отходы и экологические затраты.

Такие бренды как Coach, Victoria’s Secret и Louis Vuitton попадали на страницы газет из-за того, что уничтожали остатки прошлых коллекций, просто сжигая их. В 2018 году компания Burberry заявила, что больше не будет сжигать остатки нераспроданных коллекций после того, как бренд уничтожил вещей на сумму в 37 миллионов долларов США.

Элизабет Напьер, доцент Университета Толедо, занимающаяся изучением того, как модные бренды утилизируют непроданные товары, предложила Adidas пожертвовать обувь людям, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии в феврале.



