Кроссовки Майкла Джордана продали за рекордные $2,2 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе за рекордные 2,2 млн долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Air Jordan 13 стали одними из самых дорогих вещей Майкла Джордана, выставленных на торги. Аукционный дом Sotheby’s оценил их стоимость от 2 до 4 млн долларов.

Последняя продажа закрепила за Джорданом статус самого дорогого спортсмена на аукционах спортивных памятных вещей.

Майка, которую спортсмен надел на финал НБА в 1998 году, была продана с молотка за 10,1 млн долларов в прошлом году.

В 2021 году кроссовки Nike Air Ships, принадлежавшие Джордану, были проданы на аукционе за 1,47 млн долларов.

Air Jordan 13, проданные во вторник, звезда баскетбола надел на свой последний чемпионат с «Чикаго Буллз» в сезоне 1997/98. Тогда Джордан набрал 37 очков во второй игре серии финалов НБА 1998 года, благодаря чему «Чикаго Буллз» обыграли «Юта Джаз» со счетом 93-88. По событиям этой игры был снят документальный фильм «Последний танец», посвященный последнему сезону мегазвезды в команде.

Это был шестой чемпионат Джордана в НБА, и в пятый раз он был назван MVP (Most Valuable Player – самый ценный игрок).

Как сообщает аукционный дом Sotheby's, сразу после победы во второй игре Джордан отдал кроссовки подавальщику мячей в раздевалке в знак благодарности за то, что тот нашел потерянную куртку.

Майкл Джордан выиграл шесть финальных чемпионатов НБА, две золотые олимпийские медали и множество других наград. Он считается одним из величайших спортсменов всех времен.



