Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Кроссоверы казахстанской сборки формируют таксопарк Душанбе

    3 Мая 2023, 10:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городские кроссоверы казахстанской сборки формируют таксопарк города Душанбе. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стоит отметить, что Казахстан на протяжении определенного времени экспортирует свою автомобильную продукцию на рынок Таджикистана. В 2017-2018 годах в Таджикистан поставлено 147 единиц автомобилей марки JAC и 10 единиц автомобилей Peugeot. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку дополнительно 175 единиц автомобилей бренда JAC производства ТОО «СарыаркаАвтоПром» 50 из которых были отгружены в Таджикистан в прошлом году. Городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе», - сказал Серик Жумангарин.

    Министр также сообщил, что на постоянной основе осуществляют поставки глинозема в Таджикистан. «Рад, что сейчас эта работа вышла на стабильную основу. Торговля в области сельского хозяйства должна стать основой нашего двустороннего сотрудничества. Прошлый год показал 40% роста торговли продукцией АПК, а это больше половины всего объема взаимной торговли ($578,3 млн.). На этот год уже достигнуты договоренности о поставках социально значимой агропродукции из Таджикистана в Казахстан в период межсезонья», - добавил Серик Жумангарин.

    Глава Минторговли Казахстана выразил уверенность в том, что это далеко не предел нашего взаимодействия.

    «По моему поручению с начала года несколько делегаций, включавших представителей казахстанского бизнеса, уже посетили Таджикистан. Хочу поблагодарить Таджикистан за оказанный радушный прием! Мы со своей стороны готовы наращивать экспорт подсолнечного масла, пшеницы и муки. На площадке форума будут подписаны соответствующие коммерческие договоренности.

    Помимо этого, мы наблюдаем и рост объемов экспортно-импортных железнодорожных перевозок грузов между Республикой Казахстан и Таджикистаном, который в прошлом году составил 563,87 тысячи тонн, увеличившись на 90,23 тысячи тонн в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с тем, увеличились автоперевозки на 66% до 288 653,5 тонн», - проинформировал Серик Жумангарин.

    Он подчеркнул, что между нашими странами не имеется каких-либо нерешенных вопросов.

    «Однако открыты следующие вопросы. Предлагается расширить использование инструментов страхования отечественной компании KazakhExport. Здесь важно правильно применить все финансовые возможности, которые мы предлагаем для бизнеса, в том числе новый инструмент по торговому финансированию. Практика проведения торговых миссий также продолжится, что будет способствовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями», - заключил Серик Жумангарин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика Транспорт Таджикистан Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Президент РК совершит рабочий визит в Россию
    Президент РК посетит с государственным визитом Китай
    Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров