Кроссоверы казахстанской сборки формируют таксопарк Душанбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Городские кроссоверы казахстанской сборки формируют таксопарк города Душанбе. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, выступая на казахстанско-таджикском бизнес-форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стоит отметить, что Казахстан на протяжении определенного времени экспортирует свою автомобильную продукцию на рынок Таджикистана. В 2017-2018 годах в Таджикистан поставлено 147 единиц автомобилей марки JAC и 10 единиц автомобилей Peugeot. В конце 2021 года был подписан контракт на поставку дополнительно 175 единиц автомобилей бренда JAC производства ТОО «СарыаркаАвтоПром» 50 из которых были отгружены в Таджикистан в прошлом году. Городские кроссоверы JAC S3 отечественной сборки формируют таксопарк города Душанбе», - сказал Серик Жумангарин.

Министр также сообщил, что на постоянной основе осуществляют поставки глинозема в Таджикистан. «Рад, что сейчас эта работа вышла на стабильную основу. Торговля в области сельского хозяйства должна стать основой нашего двустороннего сотрудничества. Прошлый год показал 40% роста торговли продукцией АПК, а это больше половины всего объема взаимной торговли ($578,3 млн.). На этот год уже достигнуты договоренности о поставках социально значимой агропродукции из Таджикистана в Казахстан в период межсезонья», - добавил Серик Жумангарин.

Глава Минторговли Казахстана выразил уверенность в том, что это далеко не предел нашего взаимодействия.

«По моему поручению с начала года несколько делегаций, включавших представителей казахстанского бизнеса, уже посетили Таджикистан. Хочу поблагодарить Таджикистан за оказанный радушный прием! Мы со своей стороны готовы наращивать экспорт подсолнечного масла, пшеницы и муки. На площадке форума будут подписаны соответствующие коммерческие договоренности.

Помимо этого, мы наблюдаем и рост объемов экспортно-импортных железнодорожных перевозок грузов между Республикой Казахстан и Таджикистаном, который в прошлом году составил 563,87 тысячи тонн, увеличившись на 90,23 тысячи тонн в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с тем, увеличились автоперевозки на 66% до 288 653,5 тонн», - проинформировал Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что между нашими странами не имеется каких-либо нерешенных вопросов.

«Однако открыты следующие вопросы. Предлагается расширить использование инструментов страхования отечественной компании KazakhExport. Здесь важно правильно применить все финансовые возможности, которые мы предлагаем для бизнеса, в том числе новый инструмент по торговому финансированию. Практика проведения торговых миссий также продолжится, что будет способствовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных связей между заинтересованными компаниями», - заключил Серик Жумангарин.



