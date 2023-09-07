Кроссоверы и седаны на 3,3 млрд тенге возьмет в лизинг полиция Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Большую часть автомобилей намерены передать участковым и батальону патрульной полиции вместо устаревшей техники. Это пикапы, седаны и кроссоверы 2023 года выпуска, передает МИА «Казинформ».

Автомобили рассчитывают приобрести в лизинг, и выплатить полную стоимость до 31 декабря 2028 года. Такой лот размещен на портале госзакупок. Предварительный срок окончания приема заявок – 26 сентября.

Из техспецификации следует, что департамент полиции собирается приобрести 215 автомобилей марок «JAC», «Chevrolet» и «KIA». Из них 20 пикапов «JAC T6», 130 седанов «Chevrolet Cobalt MT», 45 кроссоверов «KIA Sportage», 11 микроавтобусов «JAC Sunray» разной вместимости, два грузовых авто - «JAC N120» и «JAC N200», 5 седанов «KIA K5» и два легковых автомобиля «Chevrolet Malibu».

«В основном автомобили предназначены для участковых инспекторов полиции и батальонам, ротам патрульной полиции. Машины распределят по всей области, в городские и районные отделы. Часть техники отправится в районы вместо устаревшей. Расстояния между селами и отделениями сел в нашем регионе большие, бывает, что инспекторам приходится выезжать в поля, поэтому им необходим транспорт. Патрульной полиции тоже необходима техника», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

На покупку автомобилей планируют потратить 3,3 миллиарда тенге, при ставке вознаграждения по лизингу - не более 7% годовых.