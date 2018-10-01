Кросс и зарядка - спортивный флешмоб от полицейских СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники оперативных подразделений департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области померились силами в спортивных состязаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».





По информации пресс-службы полицейского ведомства, в течение нескольких дней оперативники выявляли лучших в мини-футболе, совершали забег на 5 км, участвовали в спортивном флешмобе.

Утром североказахстанские оперативники вместе с коллегами-девушками совершили кросс по дорожкам городского парка. Полицейские пробежали 5 км и финишировали на главной площади Петропавловска, где прошел флешмоб в формате зарядки.

«В зале физкультурно-спортивного общества «Динамо» спортсмены в погонах разделились на 4 сборные команды и в течение дня выясняли, кто самый выносливый, сильный и техничный. Все эти качества важны не только в спорте, но и в ежедневной служебной деятельности полицейских. Впрочем, как и умение добиваться положительного результата, действуя в команде», - рассказали в пресс-службе.

По итогам турнира третье место заняла объединенная команда полицейских из Тайыншинского, Акжарского и Уалихановского районов. Второе место - аппарат областного ДВД. Почетное первое место было присуждено оперативникам из отдела криминальной полиции УВД города Петропавловска.

«Служба в полиции подразумевает наличие выносливости и способность переносить серьезные нагрузки. Личным примером оперативники хотят напомнить североказахстанской молодежи, что здоровый образ жизни - в моде во все времена», - добавил заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Балабек Жахин.