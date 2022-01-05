Кризисные явления в Казахстане связаны с общемировыми тенденциями – азербайджанский политолог

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Кризисные явления в Казахстане, не в последнюю очередь связаны с общемировыми тенденциями, которые негативным образом влияют на социально-экономическую ситуацию не только в развивающихся, но и в развитых странах. Такое мнение выразил политолог, глава политического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам политолога, в настоящее время во всем мире наблюдаются процессы, связанные с ростом потребительских цен на целый ряд товаров первой необходимости. Нарушение производственных цепочек поставок, кризисные явления на продовольственном рынке, волатильность цен на энергетическое сырье, являющиеся следствием пандемии коронавируса, дестабилизирующим образом влияют на социально-экономическую ситуацию не только в развивающихся, но и в развитых странах. Ширятся протестные движения, происходят массовые беспорядки.

«Кризисные явления в Казахстане, не в последнюю очередь связаны с общемировыми тенденциями. Конечно, в этих условиях возрастает роль регулирующих институтов, исполнительных органов по недопущению выхода ситуации из-под контроля и создания условий для поступательного развития общества. В этой связи, неотложные меры предпринимаемые руководством Казахстана по нормализации ситуации в стране являются показателем эффективности управления», - отметил спикер.

Эксперт считает, что отставка правительства, поиск и наказание виновных в создавшемся положении, определение эффективных механизмов ценообразования на газ, да и на другую важную продукцию, являющуюся фактором социальной стабильности, ставится во главе действий президентской власти.

Как отмечает Ильгар Велизаде, именно действия президентской власти, отставка правительства могут рассматриваться как фактор стабилизации ситуации и как фактор эффективности сложившейся в Казахстане политической системы одновременно.

«К сожалению, деструктивные процессы все еще продолжаются, особенно тревожно, что к ним пытаются подстраиваться внешние интересанты, заинтересованные в реализации своекорыстных политических амбиций - резюмировал политолог.

Ильгар Велизаде выражает надежду на мудрость казахстанского народа, который не раз в новейшей истории показывал, что является хозяином своей судьбы и не допустит, чтобы его воля и желание к процветанию станет предметом манипуляций и разменной картой в руках тех, кто видит в сложившейся ситуации лишь средство прийти к власти.