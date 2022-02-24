Кризис в Украине вызвал рост цен в Европе

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - Цена, которую заплатят европейские потребители в связи со стремительной эскалацией напряженности в Украине, будет высока. Скачки цен, которые уже начинают бить рекорды, вызваны в первую очередь озабоченностью международных финансовых рынков, ростом стоимости нефти и газа, эффектом домино от введения санкций с обеих сторон. Об этом сообщает Euronews, передает МИА «Казинформ».

В пекарнях беспокойство профессионалов и потребителей наблюдается ежедневно. За последние полгода стоимость сырья взлетела с 20% до 70%. Ожидается, что в ближайшем будущем цены на большинство продуктов и товаров вырастут, и продукты питания будут в верхней части списка.

Чемпионом по росту цен в Европе стала Греция. В греческой Ассоциации бизнеса и розничных продаж озабочены: до недавнего времени усилия торговцев по сдерживанию цен позволяли уменьшить груз затрат для потребителей, но теперь поле для поглощения роста цен чрезвычайно сужается.

По словам гендиректора Ассоциации бизнеса и розничных продаж Греции Антониса Заириса, п одорожание составит от 5% до 15% на такие продукты, как рыба, овощи, бобовые, мясо, оливковое масло.

По последним данным Евростата, электроэнергия, газ и другие виды топлива в Греции подорожали почти наполовину, а цены на продукты питания являются одними из самых высоких в еврозоне.

Цены на хлебобулочные и макаронные изделия и так уже выросли из-за подорожания муки, газа и других энергоносителей. Ситуация осложняется и решением России приостановить экспорт аммиачной селитры, принятым за 20 дней до официального признания независимости республик Донбасса.

Аммиачная селитра - незаменимый элемент для выращивания зерновых культур. Его называют «самым стратегическим из всех удобрений», и она наиболее широко используется в Европе. Аммиачная селитра составляет 20-25% себестоимости производства пшеницы, и её основным поставщиком европейским производителям является Россия. Недостаток аммиачной селитры рискует вызвать новое домино переоценки гораздо быстрее именно сейчас, когда наступил сезон использования всех удобрений.

Запрет на экспорт аммиачной селитры из России продлится как минимум до 2 апреля. Кремль назвал причиной своего решения растущий спрос на внутреннем рынке.