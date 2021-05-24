Критику информбезопасности «Ashyq» прокомментировал Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос информационной безопасности приложения «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, вопрос обеспечения информационной безопасности был решен путем размещения серверов приложения в защищенном контуре Серверного центра государственных органов на базе оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «Электронного правительства» (АО «Национальные информационные технологии»), где обеспечиваются максимальные требования к информационной безопасности», - написал Багдат Мусин в ответ на депутатский запрос.

В связи с этим, по его словам, указываемые пользователем данные (номер телефона и ИИН) хранятся на вышеуказанных серверах и используются только для целей применения пользователями приложения «Ashyq».

«Также, необходимо отметить, что данные по результатам ПЦР-тестирования в приложении не хранятся. При использовании приложения пользователем единовременно из базы данных ПЦР Министерства здравоохранения запрашивается только статус пользователя без сбора персональных данных», - отметил министр.

В свою очередь, соответствующие испытание на информационную безопасность и ввод в промышленную эксплуатацию данного приложения будут осуществлены в установленном порядке после завершения опытной эксплуатации, которая проводится согласно Закону Республики Казахстан «Об информатизации» не более 1 года (согласно жизненному циклу информационной системы, приложение проходит опытную эксплуатацию и используется в пилотном режиме).