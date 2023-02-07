Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Критический износ теплосетей наблюдается в пяти регионах Казахстана

    7 Февраля 2023, 13:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году за счет модернизации около 2 тысяч км сетей показатель по износу планируется снизить до 50%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно озвученным данным, за счет строительства и реконструкции более 14 тысяч км сетей к 2029 году планируется снизить показатель до 40% (теплоснабжение - 1538 км, водоснабжение - 10 742 км, водоотведение – 1 845 км).

    «Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54%», - сказал Марат Карабаев.

    Критическая ситуация, по данным ведомства, наблюдается в пяти регионах, где износ составляет более 65 %: Павлодарская область - 82 %, Карагандинская область - 68 %, Абай - 68 %, Восточно- Казахстанская область - 66 %, Северо-Казахстанская область - 65 %.

    «В текущем году планируется реализация 54 проектов по строительству и реконструкции около 180 км сетей теплоснабжения. Сформирована потребность по регионам на общую сумму 86,2 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год», - пояснил Марат Карабаев.

    Вместе с тем министр добавил, что бюджетные заявки не предоставили до сих пор 7 регионов: город Алматы, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская и Туркестанская области.

    «В связи с чем, прошу поручить акиматам ускорить разработку необходимой документации и представить заявки на уточнение бюджета», - резюмировал Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Регионы МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
    Более 10 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Нуринского района Карагандинской области
    ТЭЦ в некоторых регионах Казахстана изношены на 90%
    В восьми областях Казахстана объявлена штормовая погода
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров