Критически важные полезные ископаемые: Казахстан и Великобритания открывают новые возможности

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Потенциал Казахстана в сфере добычи и переработки критически важных полезных ископаемых стал предметом обсуждения на вебинаре с участием казахстанских и британских экспертов в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано Британско-казахстанским обществом, декларирующем главной своей целью продвижение партнерства между Великобританией и Казахстаном, и Министерством бизнеса и торговли Соединенного Королевства.

Одним из многообещающих направлений торгово-инвестиционного партнерства Республики Казахстан с Великобританией может стать совместная добыча и переработка критически важных полезных ископаемых, острую нехватку которых сегодня ощущает британская промышленность.

Это направление сотрудничества уже стало предметом обсуждения в ходе недавнего визита министра иностранных дел Великобритании в Астану, где стороны подписали меморандум о взаимопонимании по продвижению партнерства в области критически важных полезных ископаемых.

К ним относятся металлы и редкие элементы, применяемые в современных технологиях и имеющие решающее значение для национальной безопасности и экономического процветания.

В недрах Казахстана выявлено 99 элементов из таблицы Менделеева, разведаны запасы по 70, а вовлечено в производство более шестидесяти. Из определенных Британской геологической службой 18-ти наиболее важных минералов, восемь производят в нашей стране.

«Казахстан придерживается стратегии, акцентирующей промышленность на углубленную переработку и диверсификацию производства, а также улучшение качества продукции», - рассказал участникам вебинара заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Турар Жолмагамбетов.

По словам казахстанского чиновника, в среднесрочной перспективе в Казахстане будут запущены проекты с иностранными партнерами, включая предприятия по переработке критически важных полезных ископаемых, таких как кобальт, литий, олово и вольфрам.

«Недавно достигнуты договоренности между казахстанским производителем Жезказганредмет и британской компанией Maritime House. Они будут производить рений и привлекать технологии по извлечению редких и редкоземельных металлов на базе Жезказганредмет», - поделился он.

Впрочем, Турар Жолмагамбетов предупредил британских партнеров о необходимости конкурировать с Европейским союзом, США и Южной Кореей за казахстанские недра. С этими крупными потребителями сырья Астана уже заключила или планирует заключить в ближайшее время документы в сфере добычи и переработки критически важных полезных ископаемых.

Казахстанский чиновник подчеркнул заинтересованность Казахстана, прежде всего, в организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью на территории нашей страны.

«В целях рационального распределения производственных ресурсов и эффективной загрузки транспортных мощностей целесообразно повышать уровень переработки сырья на территории Казахстана», - отметил спикер.

В свою очередь, основатель британской Ассоциации критически важных полезных ископаемых Джефф Таунсенд рассказал, что будущее автомобильного сектора, космической промышленности, энергетического машиностроения и других высокотехнологичных предприятий Великобритании зависит от поставок критически важных полезных ископаемых.

«Правительство Великобритании разработало новую повестку дня в сфере углеродной нейтральности, которая опубликована 30 марта этого года. В ней были такие пункты, как инвестирование значительных средств в водородные проекты, создание инфраструктуры для зарядки электромобилей на сумму 381 миллион фунтов стерлингов, создание британской атомной энергетики.

И самое главное: ввод в эксплуатацию 70 гигаватт солнечной и ветряной энергии к 2035 году – это невероятная позиция и движение вперед по сравнению с тем, где мы были еще год назад», - отметил Джефф Таунсенд.

Заметим, что процветание Великобритании в XXI веке во многом зависит от способности Лондона создать устойчивые цепочки поставок критически важных полезных ископаемых. Однако, как оказалось, потенциальных партнеров у британцев не так уж и много.

Выступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам парламента Великобритании в прошлом месяце, Джефф Таунсенд объяснил британским депутатам, что с точки зрения сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых Соединенное Королевство сегодня может рассчитывать только на 5 государств мира, среди которых особое место занимает Республика Казахстан.



