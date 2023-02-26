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    Криштиану Роналду забил три гола за тайм

    26 Февраля 2023, 01:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Дамак» принимал «Аль-Наср», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Гости одержали победу со счетом 3:0.

    На 17-й минуте после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, который реализовал Криштиану Роналду. Спустя пять минут португальский нападающий оформил дубль, а на 44-й минуте отличился в третий раз, доведя счет до разгромного.

    Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

    «Аль-Наср» набрал 43 очка в 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии нынешнего сезона. Клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым «Аль-Иттихад» на два очка. «Дамак» располагается на седьмой строчке первенства, набрав 22 очка.

    Ранее МИА «Казинформ» публиковал аналитический материал о том, чего ждать от переезда футбольной знаменитости Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию, после того, как в конце декабря 2022 года мир узнал сенсационную новость о переходе именитого португальца в клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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