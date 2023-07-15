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    Криштиану Роналду вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса

    15 Июля 2023, 08:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по самому высокому годовому заработку спортсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В 2023 году заработок Криштиану Роналду составил 136 миллионов долларов. По этому показателю он обошел прежнего рекордсмена - форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. В прошлом году Месси, будучи еще игроком «ПСЖ», заработал за год 130 миллионов долларов.

    Новое достижение Криштиану Роналду включено в Книгу рекордов Гиннесса. Его заработок составляет не только зарплата в клубе, но и многомиллионные спонсорские контракты.

    Ранее спортсмена уже включали в Книгу рекордов Гиннесса за 200-ю игру за национальную команду.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Футбол
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