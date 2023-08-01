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    Криштиану Роналду установил новый рекорд

    1 Августа 2023, 09:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Португальский футболист забил головой свой 145-й мяч, что является новым рекордом, передает МИА «Казинформ».

    По информации футбольного канала «433» в сети Twitter, нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд. Он забил 145-й мяч головой в официальном матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с тунисским «Монастиром» (4:1).

    Согласно статистике, Криштиану Роналду обошел экс-нападающего сборной Германии Герда Мюллера, у которого в активе 144 гола головой.

    Напомним, ранее Криштиану Роналду уже включали в Книгу рекордов Гиннесса за 200-ю игру за национальную команду, а также за самый высокий годовой заработок.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Футбол
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