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    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

    21 Июня 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нападающий ФК «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сыграл против Исландии в рамках отборочного цикла Евро-2024. Для него эта игра стала 200-й за национальную команду, что является мировым рекордом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.kz.

    Благодаря этому Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Перед матчем ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за сборную 200 матчей.

    Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года, в его активе 122 гола и 43 результативных передач.

    Недавно спортсмен перешел в клуб «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Сезон-2022/2023 игрок начинал в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с руководством и тренером.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Футбол
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