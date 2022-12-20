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    Криштиану Роналду принял решение о своем будущем после провала на ЧМ-2022

    20 Декабря 2022, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 37-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду намерен продолжить выступать за национальную команду, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Более того, Роналду рассчитывает сыграть на следующем чемпионате мира в 2026 году. К тому моменту португальскому форварду будет уже 41 год.

    Напомним, ЧМ-2022 в Катаре сложился для Криштиану Роналду не лучшим образом: он провел на турнире пять матчей, в которых забил лишь один мяч. Также стоит отметить, что в двух из этих матчей Криштиану вышел на поле со скамейки запасных. Что касается выступления сборной Португалии, то она вылетела в четвертьфинале, сенсационно проиграв Марокко (0:1).


    Фото: CLAUDIO VILLA/GETTY IMAGES
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