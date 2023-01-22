Крис Хипкинз возглавит правительство Новой Зеландии

СИДНЕЙ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министр образования и государственных услуг Новой Зеландии Крис Хипкинз в воскресенье был избран новым лидером правящей Лейбористской партии и страны и возглавит ее правительство в качестве премьер-министра после отставки Джасинды Ардерн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает местное издание The New Zealand Herald, ожидается, сразу после избрания Хипкинза новым лидером Лейбористской партии Новой Зеландии, Ардерн подаст заявление об отставке генерал-губернатору и новый, 41-й премьер-министр страны будет приведен к присяге. Первое заседание кабинета министров под руководством нового главы правительства должно пройти в среду, 25 января.

Ранее, выступая перед журналистами, Хипкинз отметил, что «с нетерпением и энтузиазмом ждет возможности приступить к работе в качестве премьер-министра». «Это огромная привилегия и огромная ответственность», - подчеркнул он.

Заместителем премьера станет глава министерств социального развития и занятости; культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони. Действующий вице-премьер Новой Зеландии Грант Робертсон, возглавляющий также министерства финансов, инфраструктуры и спорта и отдыха, сохранит только свои министерские портфели.

С 2017 года 44-летний Крис Хипкинз является одной из ключевых фигур в правительстве Лейбористской партии Новой Зеландии. Он исполнял обязанности министра образования, министра государственной службы и лидера Палаты представителей в местном парламенте. В марте 2019 года на него были дополнительно возложены обязанности министра ответных мер по COVID-19 и министра здравоохранения (2 июля 2020 года). Новозеландские журналисты и коллеги по партии называют его Крис «исправь это» (fix it) Хипкинз, поскольку он часто принимает на себя руководство государственными структурами в кризисные моменты.

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уйдет с поста премьер-министра Новой Зеландии в следующем месяце, признавшись в своем эмоциональном выступлении, у нее больше нет сил работать на этой должности.





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