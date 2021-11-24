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    Криптокапсулу времени с посланием будущему поколению отправили молодые казахстанцы

    24 Ноября 2021, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел первый общенациональный молодежный форум «Тәуелсіздік ұрпақтары», приуроченный к 30-летию Независимости страны и Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    В мероприятиях Форума приняли участие Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, Министр информации и общественного развития Аида Балаева, депутаты Парламента, а также представители прогрессивной молодежи Казахстана из всех регионов страны.

    Волнующей и важной частью прошедшего Форума стал запуск криптокапсулы времени с посланием будущему поколению 2041 года, которое зашифровано специальным криптоключом и будет вскрыто к 50-летию Независимости Казахстана.

    Криптокапсулу от имени представителей молодых казахстанцев 30-летия Независимости страны запустил победитель международной олимпиады по математике Султанбек Байжанов. Стоит отдельно отметить, что криптопослание специально разработал молодой стартапер Тимур Рысбеков.

    В ходе Форума было объявлено, что инициативная группа молодых активистов выступила с предложением вручения благодарственной книги «Алғыс кітабы» Елбасы Нурсултану Назарбаеву, в которой собраны слова благодарности от представителей молодежи страны, добившихся профессиональных и общественно значимых успехов благодаря Независимости Казахстана.

    В рамках Форума молодежи Казахстана «Тәуелсіздік ұрпақтары» прошли форсайт-сессии для активной молодежи с участием известных спикеров из числа успешных бизнесменов, исследователей, лидеров НПО, представителей ООН на актуальные темы, которые волнуют казахстанскую молодежь.

    Среди тем форсайт-сессий «Тренды развития личности», «Спиральная динамика. Способы мышления, доступные человечеству», «Международное волонтёрство как новый тренд развития личности», «Цифровая трансформация предпринимательства в мире и в Казахстане», «Содействие международному развитию в XXI веке: основные тенденции» и другие.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Патриотизм Общество Молодежь 30 лет Независимости МИОР
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