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    Криптоактивы на $200 тысяч обнаружили при обыске в Костанайской области

    25 Января 2023, 10:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНОФРМ – В ходе обысков у данных лиц изъяли криптоактивы на сумму $6 000 США на двух криптокошельках, а также криптоактивы на сумму более $200 000 США на других криптобиржах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

    Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресек преступную деятельность лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты «KZobmen.com», «1WM.KZ», «Kazobmen.ru», «WM007.KZ», «KZ-EXCHANGE.COM» вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

    «По шести адресам произвели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли предметы, изобличающие организаторов вышеуказанных криптообменных пунктов: ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флэш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму $6 000 США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance. Также обнаружены криптоактивы на сумму более $200 000 США на других криптобиржах», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.


    Кадр из видео

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Костанайская область Борьба с преступностью Видео Регионы Криптовалюта Костанай
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