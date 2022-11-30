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    Криминогенная ситуация в Казахстане улучшилась - глава МВД

    30 Ноября 2022, 19:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –За годы независимости в Казахстане улучшилась криминогенная ситуация. Количество убийств в стране уменьшилось в 3,5 раза. Об этом рассказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов сегодня в ходе встречи с актюбинцами в центре искусств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Если в 1996 году в Казахстане было совершено 2625 убийств, то в 2021 году количество убийств составило 764.

    «Во всем мире одним из основных критериев, характеризующих степень криминогенности общества является количество убийств. За годы независимости количество убийств в стране уменьшилось в 3,5 раза - с 2625 до 764. Это при том, что население выросло на 3,6 млн человек. Аналогично снизились такие виды преступления как причинение тяжкого вреда здоровью - в 2 раза, изнасилования - в 3 раза, разбои - в 6,5 раза, грабежи - в 4 раза, хулиганства - в 3,5 раза», - сказал Ахметжанов.

    На заре независимости Казахстан по «индексу тюремного населения» страна занимала третью позицию в мире, в тюрьмах страны отбывали наказание более 100 тысяч заключенных. По словам Ахметжанова, «двухвекторность» уголовной политики стала основной концепцией независимого Казахстана. В законодательстве страны, с одной стороны, была ужесточена ответственность за особо тяжкие преступления, с другой – снижается репрессивность закона к лицам, впервые совершившим неопасные деяния. Расширяется применение альтернативных мер наказания.

    «В результате сегодня к лишению свободы осуждается лишь 25% преступников, тогда как в 2000-х годах – более 50%. Количество заключенных сократилось на 70 тысяч. Сейчас отбывают наказание 34 тысячи человек. В международном индексе тюремного населения Казахстан сегодня занимает 77-е место», - проинформировал глава МВД Марат Ахметжанов.

    Фото: Пресс-служба департамента Актюбинской области

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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