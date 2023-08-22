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    Криминальные авторитеты приговорены к длительным срокам в Астане

    22 Августа 2023, 16:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приговором суда группа лиц, имеющая связи в криминальной среде, признана виновными в совершении вымогательства и мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

    В 2016 г. на территории столицы преступники, получив обманным путем от потерпевшего денежные средства в сумме около 300 тысяч долларов США, обещали повлиять на итоги проводимого аукциона и предоставить здание бизнес-комплекса.

    Позже злоумышленники, узнав о финансовом состоянии потерпевшего, на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической расправы стали вымогать у потерпевшего и его знакомого мнимый долг в размере 120 тысяч долларов США.

    До 2021 г. указанные правонарушения оставались не раскрытыми.

    Лишь после указаний прокуратуры города Астаны уголовное дело возобновлено, собраны достаточные и достоверные доказательства, свидетельствующие о совершении особо тяжких преступлений.

    По результатам расследования прокуратурой составлен обвинительный акт.

    В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства их вины.

    Приговором суда виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.

    Приговор вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Астана Суды Криминал Прокуратура
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