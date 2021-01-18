Криминального авторитета по прозвищу Серик Голова осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы осудили Серика Джаманаева, известного в криминальных кругах как Серик Голова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы рассмотрено уголовное дело по факту совершения Сериком Джаманаевым и членами его преступной группы трех эпизодов вымогательства, один из которых был сопряжен с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, что повлекло его смерть по неосторожности.

Судом установлено, что Серик Джаманаев, освободившись из мест лишения свободы в мае 2019 года, создал и руководил ОПГ, куда вошли остальные 10 подсудимых. Целью создания группировки являлось незаконное обогащение путем вымогательства имущества у граждан с применением психического и физического насилия.

Приговором суда Джаманаев признан виновным и ему назначено по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, с отбытием первых пяти лет в учреждении полной безопасности.

Судом установлено, что изъятые при обыске по месту его проживания 1 750 000 тенге и 6 500 долларов США, нажиты преступным путем и вместе с дорогостоящим автомобилем, приобретенным на преступные средства, конфискованы в доход государства. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.

В ходе досудебного расследования остальные подсудимые сотрудничали со следствием, активно способствовали раскрытию преступлений, изобличали других участников, в том числе подтвердили руководящую роль организатора преступной группы Джаманаева.

В зависимости от степени участия им назначены различные сроки наказания от 5 до 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале прошлого года Комитетом национальной безопасности РК совместно с Министерством внутренних дел РК пресечена деятельность организованной преступной группы, возглавляемой «вором в законе» Сериком Джаманаевым.