Криминального авторитета, лидера и участника ОПГ задержали в столице

25 Ноября 2022, 08:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подразделения по борьбе с организованной преступностью в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Астане задержали активного участника преступной группы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения.

Кроме того, в рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы, а также криминальный «авторитет», которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере. Фигуранты обещали покровительство, а также разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество – два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге.

По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.

Фото: polisia.kz