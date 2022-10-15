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    Криминальная пара обманула карагандинку на 1,3 млн тенге

    15 Октября 2022, 03:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Криминальная пара обманула карагандинку на 1,3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Октябрьский отдел полиции управления полиции города Караганды обратилась 57-летняя жительница. Она сообщила, что некие аферисты завладели ее денежными средствами в размере 1 млн 350 тысяч тенге.

    Выяснилось, что потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит и чтобы выявить злоумышленников, необходимо взять заем, который впоследствии будет возвращен. Затем в «игру» вступила женщина, якобы менеджер банка, которая объяснила, в каком финансовом учреждении необходимо взять денежные средства и на какой счет их перечислить. Попав под влияние аферистов, потерпевшая оформила кредит на 1,3 млн тенге и по совету «сотрудников» банка отправила деньги.

    По факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 18-летняя девушка и ее 21-летний знакомый. Они дали признательные показания. Полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК
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