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    Крестные отцы: жамбылские полицейские приняли роды на дороге

    3 Августа 2019, 10:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники батальона патрульной полиции Местной полицейской службы Департамента полиции Жамбылской области стали настоящими крестными отцами малышу, родившемуся по дороге в роддом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

    «2 августа супруги Салимбаевы направлялись в Кордайский районный родильный дом, однако на 183 километре автодороги «Алматы – Ташкент» из-за неисправности машины были вынуждены остановиться на середине пути. Помощь подоспела вовремя в лице сотрудников батальона патрульной полиции МПС ДП Жамбылской области старшего лейтенанта полиции Т.Сейимбетова и лейтенанта полиции Б.Наурузбаева, которые на служебной машине повезли роженицу и ее мужа в больницу. Но доехать до родильного дома так и не удалось - начались роды.

    Благодаря помощи полицейских в салоне служебного транспорта на свет появился мальчик. Вскоре на место происшествия прибыла карета скорой помощи, на которой счастливое семейство направили в родильный дом», - сообщила пресс-служба на странице в Instagram.

    Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, вчера произошёл ещё один подобный случай, но уже в общественном транспорте Тараза.

    В департаменте полиции Жамбылской области на постоянной основе проводятся занятия по обучению сотрудников навыкам первичной медицинской помощи, родовспоможения и помощи в чрезвычайной ситуации.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Силовые структуры
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