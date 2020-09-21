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    Крестьянские хозяйства похитили более 230 миллионов тенге в рамках госпрограммы

    21 Сентября 2020, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов рассказал о наиболее крупных хищениях средств путем заключения фиктивных договоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расследуется дело в отношении руководителя Департамента правового обеспечения АО «Мангистаумунайгаз» Бейсембина, его заместителя Дауленбаевой, а также гражданина Лисового, которые подозреваются в хищении свыше 450 миллионов тенге путем заключения фиктивных договоров», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам, аналогичные факты зафиксированы и в агропромышленном секторе страны.

    «В Павлодарской области выявлены факты хищения крестьянскими хозяйствами 233 миллиона тенге, выделенных в рамках государственной программы «Сыбаға» в виде субсидий на приобретение крупного рогатого скота. В ходе следствия подозреваемыми уже возмещено свыше 96 миллионов тенге», - отметил спикер.

    «С учетом эффективности проводимых ОПМ, в ближайшее время планируется запустить оперативно-профилактические мероприятия по противодействию теневому обороту нефти и нефтепродуктов, а также незаконному выводу капитала за рубеж», - заключил Ж. Элиманов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция МВД РК
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