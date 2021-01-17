Крещенское купание не предусмотрено в четырех районах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 100 акмолинских спасателей будут обеспечивать безопасность во время православного праздника Крещения Господня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в регине предварительно запланировано 31 место для купания во время празднования Крещения Господня. При этом безопасность купающихся обеспечат 100 сотрудников территориальных органов гражданской защиты и 38 единиц техники.

«В связи со сложной эпидимилогической ситуацией в четырех районах области, а это город Кокшетау, а также район Биржан сал, Егиндыкольский, Целиноградский районы, места для купания пока не предусматриваются», - отметил заместитель начальник ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

В соцсетях на аккаунтах некоторых акиматов Акмолинской области уже появились предупреждения.

Так, акимат Атбасарского района сообщил местным жителям о запрете купания.

«В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения Господня в текущем году запрещены. Богослужения в храмах будут проводиться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, с обеспечением заполняемости не более 30 процентов и с обязательным запретом на проведение массовых мероприятий», - отметил настоятель прихода храма преподобного Сергия Радонежского города Атбасара иерей Евгений Шолободин.

На страницах других акиматов опубликовано предупреждение от Епископа Серапиона: «Купание не является обязательным, это только традиция, обряд, но данный обряд не обязателен. И в сложившейся ситуации было бы лучше нам ограничиться просто празднованием, без купания»

«Как вы знаете, 19 января день празднования Крещения Господня. Но в связи с тем, что Акмолинская область находится в красной зоне, хотелось бы обратиться к жителям и гостям области. У нас широко распространён обряд окунания в проруби как среди православных христиан, так и среди людей других религий. Данное окунание хоть и стало традиционным, но не является обязательным. И в этом году было бы желательно воздержаться», - призывают сотрудники ведомств жителей и гостей области.

Между тем, как добавили в ДЧС региона, для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем, нужно соблюдать элементарные правила безопасности.

Купание необходимо осуществлять в специально подготовленной для этих целей купели. Перед погружением в купель разогреть тело, сделав разминку, пробежку, а к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Необходимо помнить, что резкое погружение в холодную воду создает большую нагрузку на сердце, повышает кровяное давление, учащает пульс, поэтому до купания обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

«Окунание в прорубь противопоказано тем, у кого не всё в порядке с сердечно-сосудистой системой, кто страдает циститами, нефритами и другими заболеваниями мочеполовой системы, а также простыми простудами. Не допускается погружение в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения, не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. После купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду», - напомнили правила купания спасатели региона.

Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление о карантинных ограничениях в связи с празднованием Крещения Господня. Среди запретов – массовое купание и купание лиц старше 60 лет.



