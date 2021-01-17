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    Крещенских купаний не будет в Алматинской области

    17 Января 2021, 23:21

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с эпидемиологической ситуацией отменили крещенские массовые купания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией традиционные массовые купания проводиться не будут», - сообщили в управлении по делам религий Алматинской области.
    В ведомстве также уточнили, что в связи с тем, что крещенские купания по канонам церкви не являются обязательной сакральной традицией, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в культовых сооружениях будут проводиться лишь Крещенские богослужения с соблюдением всех санитарных норм и требований.
    «Призываем граждан придерживаться карантинных ограничений и воздержаться от купаний на Крещение Господне», - дополнили в ведомстве.

    Автор:

    Хасан Еспанов

    Алматинская область Религия Общество
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