Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Крещенские купания в Алматы прошли без происшествий - ДЧС

    20 Января 2021, 14:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Алматы прошли без происшествий. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В крещенскую ночь на 19 января многие жители и гости южной столицы посетили купели, чтобы набрать воды и окунуться.

    «Безопасность жителей обеспечивали более 200 сотрудников ДЧС и других служб. Дежурство было организовано с 22 часов 18 января до вечера 22 часов 19 января. Большее количество желающих искупаться в проруби пришлось на период с 00:00 до 03:00 часов. Каждое место для купания было оснащено специальными подходами с настилами на льду, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, а также освещением. Везде дежурили спасатели, сотрудники полиции и врачи. Купания прошли без происшествий. Помощь экстренных служб посетителям не потребовалась», - проинформировали в ведомстве.

    Ранее департаментом по ЧС Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией были определены пять мест купания , где будут обустроены и смонтированы купели для крещенских купаний.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    16-летняя астанчанка утонула в Акмолинской области
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Цех по производству и переработке рыбной продукции горел в Костанае
    Жетысуская область готова к купальному сезону - ДЧС
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча